Определено самое популярное за рубежом российское оружие

Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Покупатели заинтересованы также в приобретении всей линейки авиационной техники, РСЗО «Смерч» и противотанковых систем «Корнет». На авиационную технику приходится 50% российского экспорта.

Об этом в интервью РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. По его словам, весь портфель заказов на экспорт российских вооружений составляет примерно 52 миллиарда долларов.

По военно-технической линии России сотрудничает со 100 странами. Поставляет свое оружие в более чем 50 государств. Шугаев также назвал главных импортеров — Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.

Причем наложенные Вашингтоном антироссийские санкции никак не сказались на географии поставок оружия.

В июне издание National Interest назвало ЗРК С-400 самым опасным из российских вооружений для Украины.