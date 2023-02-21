21 февраля 2023, 20:10
Байден заявил о поддержке Молдавии со стороны США
США поддерживают Молдавию. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в Польше. Его процитировал ТАСС.
Таким образом он прокомментировал присутствие Санду на его выступлении в Варшаве.
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«США стоят вместе с Молдавией», — сказал американский президент.
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Байден прибыл в столицу Польши. Он уже встретился с президентом этой европейской страны Анджеем Дудой.
Днем ранее Байден находился с однодневным визитом в Киеве. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время публичного выступления в Киеве американский лидер высказал поддержку со стороны США Украине.
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