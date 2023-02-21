Мир 21 февраля 2023, 20:10 Байден заявил о поддержке Молдавии со стороны США

Читать 360tv в

США поддерживают Молдавию. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в Польше. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал присутствие Санду на его выступлении в Варшаве.

Реклама

«США стоят вместе с Молдавией», — сказал американский президент.

Реклама

Байден прибыл в столицу Польши. Он уже встретился с президентом этой европейской страны Анджеем Дудой.

Днем ранее Байден находился с однодневным визитом в Киеве. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время публичного выступления в Киеве американский лидер высказал поддержку со стороны США Украине.