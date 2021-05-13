Байден заявил о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline

Вашингтон заявил, что российские власти непричастны к атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Тем не менее в Белом доме считают, что стоящие за случившимся хакеры живут в России.

Позицию американской стороны озвучил президент США Джо Байден. Трансляцию его выступления организовали в Twitter.

«Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке», — снова подчеркнул Байден.

Глава Белого дома обратил внимание, что у Вашингтона «есть серьезные причины полагать, что совершившие атаку преступники живут в России».

Это не первое подобное заявление США по поводу ситуации с Colonial Pipeline. Американские власти и раньше придерживались версии о том, что хакеры не связаны с Москвой, но, вероятно, находятся на территории РФ. По версии ФБР, к атаке причастна группировка DarkSide.

Компания Colonial Pipeline вернулась к штатному режиму работы накануне. Предприятие простаивало около недели, из-за чего по всем Соединенным Штатам возникли перебои с поставками топлива.