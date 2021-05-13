Colonial Pipeline вернулась к работе после атаки хакеров

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заявила о возобновлении работы в штатном режиме. Почти недельный простой предприятия, спровоцированный хакерской атакой, вызвал перебои с поставками топлива по всем Соединенным Штатам.

Colonial Pipeline приступила к возобновлению деятельности примерно в 17:00 12 мая по времени восточного побережья США или в 00:00 13 мая по Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

К нормальному режиму работы и поставок компания надеется вернуться за несколько дней. В Colonial Pipeline рассчитывают «переправить так много бензина, дизельного и авиационного топлива, насколько это возможно в безопасном режиме». Такой темп предприятие намерено сохранить до возвращение рынков к норме.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм также анонсировала возобновление работы компании.

«Только что разговаривали по телефону с исполнительным директором Colonial Pipeline. Они возобновляют работу трубопровода сегодня примерно в 17:00», — написала она в Twitter.