Байден заявил о необходимости глобальной вакцинации
Президент США Джо Байден призвал страны к глобальной вакцинации
Пандемия COVID-19 завершится только при условии, что прививки сделают по всему миру. В Белом доме считают необходимым снять ограничения на интеллектуальную собственность с вакцин.
С заявлением по поводу ситуации с пандемией выступил президент США Джо Байден, слова которого привела пресс-служба Белого дома.
«Новости о новом варианте [коронавируса] должны прояснить: пандемия не закончится, пока вакцинация не приобретет глобальный характер», — сказал он.
Байден также призвал снять права интеллектуальной собственности с вакцин. С таким предложением он обратился к странам, которые на следующей неделе соберутся на министерское совещание Всемирной торговой организации.
Мера, по словам президента США, позволит производить вакцины против коронавируса во всем мире.
«Я поддержал эту позицию в апреле; нынешние события подтверждают важность ее быстрого продвижения», — заключил Байден.
Ранее американский лидер заявил о вероятности переговоров с коллегами из России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.