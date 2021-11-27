Байден заявил о необходимости глобальной вакцинации

Пандемия COVID-19 завершится только при условии, что прививки сделают по всему миру. В Белом доме считают необходимым снять ограничения на интеллектуальную собственность с вакцин.

С заявлением по поводу ситуации с пандемией выступил президент США Джо Байден, слова которого привела пресс-служба Белого дома.

«Новости о новом варианте [коронавируса] должны прояснить: пандемия не закончится, пока вакцинация не приобретет глобальный характер», — сказал он.

Байден также призвал снять права интеллектуальной собственности с вакцин. С таким предложением он обратился к странам, которые на следующей неделе соберутся на министерское совещание Всемирной торговой организации.

Мера, по словам президента США, позволит производить вакцины против коронавируса во всем мире.

«Я поддержал эту позицию в апреле; нынешние события подтверждают важность ее быстрого продвижения», — заключил Байден.

Ранее американский лидер заявил о вероятности переговоров с коллегами из России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.