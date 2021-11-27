Байден заявил о возможных переговорах с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил о вероятном проведении переговоров с коллегами из России и Украины. Разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться в скором времени.

«Со всей вероятностью», — ответил американский лидер на вопрос о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским. Трансляцию выступления Байдена вел телеканал CNN.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что переговоры Путина и Байдена могут пройти до конца 2021 года. Разговор проведут в этом году, если сроки новых контактов между первыми лицами России и США не будут затягиваться.

Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обсуждение вопросов пройдет в онлайн-формате. Путин и Байден обсудят ситуацию вокруг Украины и провокационных действий НАТО у российских границ.

Переговоры президентов России и США в очном формате проходили 16 июня в Женеве. По итогам встречи лидерам двух стран удалось договориться о восстановлении отношений в различных сферах и совместной борьбе с киберпреступлениями.