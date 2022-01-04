МИД КНР призвал Россию и США сократить ядерное вооружение

Китай приветствует продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, но призывает страны идти дальше в направлении сокращения ядерных арсеналов. Об этом заявил представитель МИД КНР Фу Цун, его слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что продление СНВ-3 не является достаточной мерой, поскольку Россия и США в совокупности обладают более чем 90% ядерного потенциала на планете.

«Мы будем рады присоединиться к ядерным переговорам, если они сократят ядерные арсенала до нашего уровня», — заявил Фун, отвечая на вопрос о вступлении Китая в переговоры между Россией и США.

Ранее Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выступили с совместным заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны, а также гонки вооружений.

Стороны договорились вести переговоры на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга в сфере безопасности.