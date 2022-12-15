Мир 15 декабря 2022, 17:23 «Недостаток духовного наследия». На Западе изменили определение слова «мужчина» ради трансгендеров 🤯 Психолог Бирарова: славяне не станут менять определение слова «мужчина» Unsplash

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На Западе мужчинами теперь называют не только по гендерному признаку, но и по принципу того, кем именно чувствует себя человек. Кембриджский словарь английского языка уже расширил определение слова. Так иностранцы стремятся не обижать трансгендеров.

Определение слов «мужчина» и «женщина»

Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «мужчина». Отныне это «взрослые, определяющие себя как мужчины, даже если при рождении они были другого пола». Днем ранее то же самое проделали со словом «женщина».

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Считается, что такая формулировка не должна обидеть трансгендеров. Правда, в Twitter нововведение уже раскритиковали. Многие пользователи уверены, что пол все же определяет генетика.

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«Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое», — написал один из комментаторов.

Важно сохранить славянское мышление

Лингвист, переводчик и филолог Игорь Щучкин в разговоре с «360» подчеркнул, что одна из актуальных проблем современной лингвистики — взаимодействие и взаимозаменяемость. Ярким примером языковых переплетений можно назвать появление в одном языке слов из другого. Это результат активного сотрудничества среди представителей разных стран.

«Наиболее весомая причина доминирования английского языка и ценностей, которые он несет, — бесспорное мировое лидерство США во многих сферах нашей жизни. Мы легко копируем культуру, структуру развития экономики, систему образования, язык, образ жизни и даже образ мышления, забывая о собственной самобытности», — пояснил он.

Щучкин напомнил, что после развала СССР, во времена которого шла борьба с Западом, славяне впали в другую крайность. Запад тем временем стремился «замазать» образ советского человека, создавая новый образ того, кем славяне не являются на самом деле.

Язык — явление живое, изменяющееся. Процессы, происходящие в нем, закономерны, но очень желательно обходиться средствами русского языка, не прибегать к иноязычным элементам как в языке, так и в мышлении Игорь Щучкин.

Глубинная этимология русских слов

Различие западных и славянских языков колоссальны — вплоть до того, что люди вкладывают в одно и то же слово разные значения. Это говорит и о различиях в менталитете, чему способствует большое расстояние между странами. Этимология русских слов глубинная, во многих из них заложены скрытые смыслы. Об этом «360» рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

«Когда мы произносим какое-то слово, то бессознательно вкладываем в него определенный смысл. Говорят же: как поезд назовешь, так он и поедет. Поэтому, когда мы называем маленькими словами больших людей, таким образом мы принижаем их достоинство, значимость, важность. Когда, наоборот, большими словами называем маленьких людей, мы возвеличиваем их статус делаем из них взрослых, осознанных людей. Думаю, слово „мужчина“ относится сюда же», — пояснила она.

По ее словам, у западного сообщества, возможно, меньше духовного наследия, недостаток истории предков, на которую можно опереться. А славянские корни — мощные, подытожила Бирарова.