Мир 05 января 2023, 09:28 Дальнейшее вооружение Украины назвали главной задачей Байдена в 2023 году FP: поставки оружия на Украину станут главной задачей президента Байдена в 2023 году РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден в наступившем году планирует сосредоточится на поставках оружия и боеприпасов Украине. К такому выводу пришли политологи американского издания Foreign Policy.

«Основная задача администрации Байдена, как крупнейшего поставщика военной помощи Украине, будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу», — сообщило издание.

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Политические аналитики считают, что глава Белого дома может столкнуться с проблемами при выполнении своей главной задачи, так как далеко не все влиятельные американцы поддерживают оказание помощи Украине.

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Американский лидер должен будет сбалансировать свои обязательства, связанные с контролем со стороны республиканцев в конгрессе. Кроме того, по мнению авторов статьи, Байдену стоит обратить внимание на соперничество с Китаем и взаимодействию со странами ЕС.

В начале января стало известно, что США рассмотрят возможность передачи Украине БМП Вradley.