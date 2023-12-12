Мир 12 декабря 2023, 23:03 Байден одобрил выделение Украине $200 млн Reuters: Байден подписал указ о выделении Украине пакета помощи на $200 млн РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. По данным агентства Reuters, об этом президент США сообщил лично украинскому главе Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме.

Байден уточнил, что речь идет о выделении помощи по линии Минобороны США. При этом конгрессу еще предстоит согласовать дополнительное финансирование на поддержку украинских властей.

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Зеленский в свою очередь заверил американского лидера в том, что «Украина может победить». Байден призвал своего коллегу не терять надежду и подчеркнул, что США остаются на его стороне, написала журналистка Экайла Гарднер в соцсети Х.

Сейчас между Белым домом и Сенатом США идет дискуссия о финансировании новых пакетов помощи Украине. Республиканцы предупредили, что без выделения средств на усиление мер безопасности на границе с Мексикой они не одобрят дальнейшую поддержку Украины. В Белом доме предупредили, что возможности помочь украинским властям будут исчерпаны через несколько недель.

Американские журналисты отметили, что в ходе выступления в конгрессе США перед американскими законодателями Зеленский не сказал ничего нового. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом».