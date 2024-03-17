Мир 17 марта 2024, 07:47 Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным Байден: Трамп преклоняется перед Путиным, но я не преклонюсь РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что республиканец Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что тот пожелает. Об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.

Однако Байден подчеркнул, что есть те политики, которые не поддерживают Трампа в его преклонении.

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«Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии и посол Украины в США. Мы не преклонимся», — пообещал американский лидер.

Он также указал на проблемы Трампа со здоровьем. По мнению Байдена, «один из кандидатов слишком стар» и у него неустойчивая психика.

Оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае переизбрания нынешнего главы государства. Трамп считает, что из-за Байдена есть риск развязывания третьей мировой войны.