Мир 26 августа 2023, 00:59 Байден заявил, что США «пытаются точно установить» причины крушения самолета Пригожина Президент Байден: США пытаются установить, что произошло с самолетом Пригожина РИА «Новости»

Читать 360tv в

США «пытаются точно установить», что произошло с самолетом Embraer Legacy, который упал в России в Тверской области. Об этом журналистам заявил президент Джо Байден, его слова привело РИА «Новости».

«Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило. <…> Мы пытаемся точно установить, что произошло, но мне нечего сказать», — заявил Байден.

Реклама

Ранее глава Белого дома заявлял, что не удивлен фактом падения самолета Евгения Пригожина, но не знает деталей. Когда его спросили, стоит ли за этим российское руководство, Байден отметил, что в России «происходит немногое, за чем не стоит [президент РФ Владимир] Путин».

Следственный комитет России начал предварительное расследование по делу крушения самолета в Тверской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дело доведут до конца.