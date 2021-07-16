Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины

Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические стремления. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, а также в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантический чаяний», — сказал он.

В ходе конференции Байден вновь заявил о борьбе с «российской агрессией», в том числе, в сфере энергетики. Речь шла о проекте «Северный поток — 2», к которому, как отметила Ангела Меркель, у них с Байденом очень разное отношение.

Ангела Меркель заявила, что не видит в строительстве газопровода угрозы окончания транзита газа через Украину. Канцлер ФРГ считает проект чисто коммерческим и дополнительным.

В то же время, Меркель отметила: если Россия действительно перестанет выполнять свои обязательства по транзиту, то Европа готова к резкому ответу. По ее словам, на это случай разработан целый «комплекс инструментов» для воздействия на Россию.