Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа через Украину

Если Россия нарушит свои обязательства по транзиту газа через Украину, против нее могут быть задействованы «многие инструменты» со стороны Европы. Как сообщает «РИА Новости», об этом заявила Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Немецкий канцлер выступила перед журналистами совместно с Джо Байденом. Она отметила, что их позиции по вопросу «Северного потока — 2» сильно различаются. По словам Меркель, она не считает строительство нового газопровода угрозой прервать транзит через Украину. Напротив, видит в нем дополнительный проект, который неоднократно называла коммерчески выгодным.

В то же время, Меркель подчеркнула, что если Россия действительно нарушит обязательства по транзиту, Европа готова резко ответить на такие действия.

«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — заявила Меркель.

По поводу различий с канцлером ФРГ в оценке «Северного потока — 2» Байден сказал, что «добрые друзья могут иметь разные взгляды». И добавил: в некоторых вопросах, в том числе, о защите своих стран-партнеров от «российской агрессии», они c Меркель едины.