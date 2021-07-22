Байден заявил, что Путин придерживается автократии

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер полагается на автократию. То же самое глава Белого дома сказал и про руководителя Китая Си Цзиньпина.

По словам Байдена, он хорошо знает китайского лидера и знает, что тот верит в том, что XXI век будет определяться олигархами. Президент США отметил, что Си Цзиньпин убеждал его в том, что демократия не может работать в XXI веке.

Байден добавил, что председатель КНР уверен, что нацию нельзя объединить при демократии так быстро, как при автократии.

У меня была долгая встреча с [президентом России Владимиром] Путиным <…>, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку <…> на автократию», — заявил президент США на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляцию ведет телеканал CNN.

В связи Байден считает необходимым, чтобы демократии показали, на что они на самом деле способны.

Также во время своего выступления глава Белого дома затронул тему пандемии. По его словам, коронавирусом сейчас заражаются те американцы, которые не привились. Он подчеркнул, что от вируса может спасти только вакцинация.