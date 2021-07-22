Пандемия переключилась в США на тех людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто», — сказал глава Вашингтона во время общения с американцами, организованном телеканалом CNN.

По словам Байдена, сейчас работает простое утверждение о том, что избежать госпитализации и смерти может помочь только прививка. Он подчеркнул, что среди 10 тысяч недавно скончавшихся жителей страны 9950 человек не были вакцинированы.

Президент выразил надежду, что в скором времени в США смогут прививать от коронавируса и детей до 12 лет. При этом он добавил, что не дает указания ученым, как им работать. Байден отметил, что решение о вакцинации детей примут после получения достаточного количества оснований для этого. Одобрить применение препаратов для детей могут к началу нового учебного года.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не торопятся вакцинироваться из-за недоверия к администрации Байдена.