СМИ сообщили о боях между талибами* и сопротивлением в Панджшере

В афганской провинции Панджшер силы сопротивления ведут интенсивные бои с талибами*. Регион не захотел подчиняться захватившему власть в стране радикальному движению.

Позиции бойцов сопротивления с вечера воскресенья начали атаковать беспилотники, сообщил ТАСС близкий к Фронту национального сопротивления источник. Многим пришлось уйти в высокогорные районы.

«В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, столкновения происходят и в одном из районов соседней провинции Баглан. Из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье большей части населения региона пришлось бросить дома. Обстрелы со стороны талибов* не прекращаются.

Ранее представители движения «Талибан»* заявили, что захватили мавзолей отца лидера сопротивления в провинции Панджшер — «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда. Не исключено, что почитаемое людьми место используют для торга.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.