Оглашены предварительные результаты выборов в США

По числу голосов избирателей на выборах в США пока лидирует действующий президент страны Дональд Трамп. Он набрал 50,5% после подсчета примерно 23% от ожидаемого количества бюллетеней. За его оппонент от Демократической партии Джо Байден пока проголосовали 48,3% американцев.

Действующий президент США обогнал своего соперника более чем на миллион голосов, сообщило РИА «Новости». По данным на 21:15 по времени восточного побережья США (05:15 мск) Трамп 22 825 137 голосов, Байден — 22 686 646 голосов.

По сообщению ТАСС, на момент закрытия участков в половине штатов США в 05:00 мск каждый из соперников имел реальные шансы на победу. До сих пор ни один из них не набрал 270 голосов выборщиков, которые необходимы для выигрыша. Местные СМИ подсчитали, что Трамп располагает пока 61 голосом, Байден — 85 голосами.

Оба лидируют в штатах, которые традиционно отдают предпочтение республиканцам или демократам.

В так называемых «колеблющихся штатах» ни один из них не получил ощутимого преимущества.

Трамп обогнал своего соперника в двух важнейших штатах — Техасе и Флориде, которые приносят 38 и 29 голосов выборщиков соответственно. Байден уверенно обошел оппонента в Пенсильвании (20), Огайо (18), Мичигане (16) и Северной Каролине (15).

Аналитики считают, что победу на самом деле принесет кандидатам в президенты не живое голосование, а подсчет присланных по почет бюллетеней. И тут соперников могут ждать сюрпризы.