Экология 28 июля 2023, 04:23 Генсек ООН предрек наступление эры «глобального кипения» Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра «глобального кипения» Unsplash

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Эпоха глобального потепления закончилась и «наступила эра глобального кипения». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя прогнозы ученых, что июль может стать самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Его слова передало издание The Guardian.

«Изменение климата уже наступило. Это пугает. И это только начало», — сказал Гутерриш.

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Он отметил, что возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса, но для этого нужно действовать жестко и немедленно.

Генесек ООН заявил, что человечество находится в затруднительном положении, для всей планеты это лето стало катастрофой. И виноваты в этом люди, добавил Гутерриш.

Ранее американские ученые опубликовали исследование, согласно которому система Гольфстрима может разрушиться уже в 2025 году из-за глобального потепления. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с «360» назвал все мифы о глобальном потеплении антинаучными и объяснил, чем могут быть вызваны временные повышения температур на планете.