Байден заявил, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США

Американский президент Джо Байден сказал, что его скончавшийся от рака сын Бо должен был стать главой государства. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу MSNBC.

Байден ответил на вопрос о том, что сказал бы его старший сын Бо о первых 100 днях президентства отца.

«Он (Бо — прим. ред.) бы сказал: «Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база (идиома «свои корни» — перевод с английского. Прим. ред.)… Будь тем, кто ты есть», — сказал глава Белого дома.

Он признался, что журналисты всегда застают его врасплох вопросами про Бо.

«Он должен был сидеть в этом кресле», — заявил американский лидер.

Джозеф Робинетт «Бо» Байден III был по образованию юристом, с 1995 по 2004 годы работал по этой специальности в Министерстве юстиции США. В 2008 и 2009 годах служил в Ираке. При этом в 2006 году был избран на должность генпрокурора штата Делавер. Этот пост он занимал вплоть до своей смерть.

Бо Байден умер в 2015 году от рака мозга. Ему было 46 лет. У него остались жена, сын и дочь. Байден после того, как потерял сына, отказался участвовать в президентских выборах 2016 года. В тот раз победу одержал Дональд Трамп.