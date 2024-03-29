Мир 29 марта 2024, 10:19 Байден заявил, что арабские страны готовы признать Израиль Байден заявил о готовности ряда стран Персидского залива признать Израиль РИА «Новости»

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Ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Такое заявление сделал глава Белого дома Джо Байден на мероприятии по сбору средств в рамках президентской кампании в Нью-Йорке. Его процитировало агентство Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», — подчеркнул американский президент.

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Он указал на то, что нужно разработать план действий и будущее соглашение о создании двух стран. Байден уточнил, что этот процесс не обязательно «произойдет сегодня, но должен быть прогресс». Он выразил уверенность в том, что можно обеспечить целостность и безопасность Израиля.

Выступление Байдена прерывали протестующие в зале. Один из митингующих кричал ругательства, свистел и показывал плакаты о ядерной войне с Россией. На улице также организовали демонстрацию. Там собрались протестующие против политики Белого дома на Ближнем Востоке.