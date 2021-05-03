Байден захотел обсудить стабилизацию отношений США и РФ на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден во время возможной встречи собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне. Его слова процитировал ТАСС. Блинкен отметил, что Байден не раз заявлял об ответных мерах, которые примет, если Россия начнет действовать агрессивно или безрассудно. Он говорил об этом еще до того, как стал президентом США.

«Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — отметил Блинкен.

Во время телефонного разговора в начале апреля Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране. Пока неясно, где и когда пройдут их переговоры, а также непонятно, будут ли они. Однако канцлер Австрии Себастьян Курц уже предложил организовать встречу двух лидеров в стране. Он подчеркнул, что Австрия придерживается политики нейтралитета, поэтому отлично подойдет в качестве нейтральной территории.