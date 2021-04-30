Политолог оценил шансы Вены на проведение встречи Путина и Байдена

Австрия неоднократно проводила крупные встречи на высшем уровне. Поэтому предложение канцлера страны Себастьяна Курца организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена вполне объяснимо. Таким мнением с «360» поделился политолог Константин Калачев.

Он отметил, что для встречи лидеров двух мировых держав необходима нейтральная страна, которая не будет занимать чью-либо сторону. Политолог напомнил, что в 1955 году войска союзников покинули территорию освобожденной от германских войск страны. Тогда же Австрия подписала договор о своем внеблоковом статусе.

«Австрия придерживается политики нейтралитета. Более полувека они выстраивают свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса. Как нейтральное государство, она обязана избегать участия в конфликтах и войнах. Это один из европейских миротворцев», — подчеркнул Константин Калачев.

Политолог подчеркнул, что власти Австрии остаются расположены к России. Канцлер Курц всегда выступал против обвинений в адрес Москвы и ратовал за диалог.

Он пояснил, что для проведения саммита лидеров двух мировых держав нужна нейтральная и равноудаленная страна. Выбор в этом случае невелик, а Австрия отвечает всем этим пунктам.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом в Вене, если стороны договорятся о ее проведении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом, но окончательных договоренностей о проведении саммита пока нет.