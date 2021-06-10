Заручиться поддержкой разрозненной Европы. Что будут обсуждать на G7 перед встречей Байдена и Путина

Президент США Джо Байден 11 июня впервые на посту американского лидера посетит саммит G7. Зарубежные журналисты считают, что «большая семерка» будет обсуждать с ним Россию в преддверии переговоров с Путиным. По словам российских политологов, на встрече глава Вашингтона попытается заручиться поддержкой коллективного Запада.

За несколько дней до саммита британское издание The Guardian опубликовало статью с заголовком «Миссия Джо Байдена на встрече G7 — вербовать союзников для следующей холодной войны». Авторы материала отметили, что Байден придерживается общих демократических ценностей с Европой, в отличие от его предшественника Дональда Трампа.

На встрече «большой семерки» президент планирует заручиться поддержкой ЕС, утверждает газета. После саммита Байден поедет на финальные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам журналистов, большим прогрессом станет стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой, при этом Путина якобы устроит и реконструкция «холодной войны».

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Повестка G7

На самом деле на саммите главными темами станут деэскалация отношений, достижение большей предсказуемости и возможности строить отношения на взаимовыгодной основе. Так считает политолог Константин Калачев.

«Речь не идет о дружбе и доверии, а скорее — о стабильности и возможности выстраивать рабочие отношения, оставляя за скобками некоторые политические вопросы, и в тоже время о необходимости решать те острые политические вопросы, которые беспокоят Европу», — пояснил он «360».

Европу может беспокоить обострение конфликта на Украине, так как она предполагает возможность участия или вмешательства России. Еще страны ЕС волнует судьба Германии и «Северного потока — 2», подчеркнул политолог. Также на повестке возможность гонки вооружений, из-за призывов США увеличить военные расходы в НАТО.

Источник фото: РИА «Новости»

«Европу волнует проблема стабильности на континенте и вопрос, какой будет постковидная реальность. Потом есть страны, которые опять же настроены в пользу ужесточения санкций. Мы понимаем, что речь идет о странах Балтии, Восточной Европы, а также о Польше. Есть те, кто как Венгрия, занимают особую позицию», — отметил Калачев.

Он добавил, что Италия и Германия расположены к диалогу, а, например, Греция просто ждет российских туристов.

Разные интересы

По словам эксперта, сейчас коллективный Запад стал больше мифом, чем реальностью. Каждая страна Европы отстаивает свои интересы.

Одни хотели бы, чтобы Байден стучал кулаком по столу и требовал от России соблюдения прав человека, гарантий безопасности для соседей и признания их полного суверенитета, отказа от сфер влияний и сокращения помощи тому же Лукашенко. Другие напротив хотели бы, чтобы эта встреча улучшила ситуацию в пользу некоторой развязки международной напряженности и возможности продолжали или даже усилить сотрудничество с Россией в экономическом плане Константин Калачев политолог.

Для самого Байдена важнее внутренняя американская повестка и то, как он будет выглядеть в США, а не отношение Европы. При этом он хотел бы укрепить евроатлантическое партнерство, которое разваливал Трамп.

«Он хочет понятности и предсказуемости от европейских партнеров и сам готов демонстрировать понятность и предсказуемость. Но что касается его позиции, вряд ли они определяются в европейских столицах, они определяются интересами США. Он реализует интересы США, а не интересы Франции, Германии или Польши», — подчеркнул Калачев.

Источник фото: РИА «Новости»

Американскому лидеру может быть важно, чтобы Европа демонстрировала большую солидарность. Для Байдена имеет большое значение, чтобы на переговорах он мог говорить с Путиным от имени коллективного Запада.

Проверка США

Встреча «семерки» уже не играет той роли, которая была 20 лет назад. Тогда участники саммита контролировали основную часть мировой экономики, заявил «360» политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

Эти времена уже ушли, но не будем забывать, что это первая такая многосторонняя встреча после смены власти в Вашингтоне, поэтому на этой встрече и будет проверяться готовность американской администрации вернуться к традиционным для Запада многосторонним форматам принятия решений Андрей Кортунов политолог и общественный деятель.

По словам эксперта, в чем-то партнеры США будут смягчать американскую позицию. В качестве примера он привел неготовность властей страны жестко подходить к санкциям в отношении немецких участников реализации проекта «Северный поток — 2».

«То есть в чем-то США будут идти на уступки своим партнерам, но в чем-то США будут стремиться к тому, чтобы их союзники поддержали именно американскую точку зрения, поэтому, конечно, Байден приедет на встречу с Путиным, имея на руках какой-то уровень поддержки со стороны своих союзников и друзей», — отметил Кортунов.

Пока говорить об уровне этой поддержки сложно. Но президент США будет стремиться к этому расположению, поэтому встреча «семерки» и саммит НАТО произойдут до встречи Байдена с Путиным.