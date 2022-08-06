Байден выздоровел, но его оставили в изоляции
Врач Байдена Кевин О’Коннор: тест на ковид президента США показал отрицательный результат
Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.
Байден повторно заболел ковидом неделю назад, напомнил медик. В субботу утром антиген-тест президента на SARS-CoV-2 был отрицательным, написало РИА «Новости».
При этом лидер США все равно продолжит оставаться в строгой изоляции, пока второй тест на ковид не подтвердит, что он здоров, уточнил О’Коннор. По словам врача, Байден чувствует себя очень хорошо.
Ранее CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила о том, что болезнь президента США очень расстраивает его супругу. Она не видела мужа с 20 июля, после того как выяснилось, что он заразился коронавирусом.
Пока Байден находится в изоляции в Белом доме, его жена остается в доме в штате Делавер. Источники телеканала уточнили, что чета Байденов прожила вместе 45 лет и супруги не расставались дольше чем на несколько дней.
Кроме того, первая леди, по их словам, беспокоится, что изоляция мужа скажется на его рейтинге.