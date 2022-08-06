Байден выздоровел, но его оставили в изоляции

Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

Байден повторно заболел ковидом неделю назад, напомнил медик. В субботу утром антиген-тест президента на SARS-CoV-2 был отрицательным, написало РИА «Новости».

При этом лидер США все равно продолжит оставаться в строгой изоляции, пока второй тест на ковид не подтвердит, что он здоров, уточнил О’Коннор. По словам врача, Байден чувствует себя очень хорошо.

Ранее CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила о том, что болезнь президента США очень расстраивает его супругу. Она не видела мужа с 20 июля, после того как выяснилось, что он заразился коронавирусом.

Пока Байден находится в изоляции в Белом доме, его жена остается в доме в штате Делавер. Источники телеканала уточнили, что чета Байденов прожила вместе 45 лет и супруги не расставались дольше чем на несколько дней.

Кроме того, первая леди, по их словам, беспокоится, что изоляция мужа скажется на его рейтинге.