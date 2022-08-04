СМИ рассказали о сильных переживаниях жены Байдена

Жена президента США Джилл Байден не виделась с мужем с 20 июля после того, как американский лидер сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, эта ситуация сильно обеспокоила первую леди —как и также другие проблемы вокруг супруга.

По словам собеседников, Джилл Байден сильно расстраивается из-за последствий пандемии и ситуации на Украине, которые сказываются на рейтинге американского президента.

Ситуация осложнилась тем, что теперь пара вынуждена быть на расстоянии друг от друга. Пока Джо Байден находится в изоляции в Белом доме, Джилл остается в доме в штате Делавер. Журналисты отметили, что супруги прожили в браке 45 лет и обычно не расставались дольше, чем на пару дней.

«Эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие президента [Байдена] при обычных обстоятельствах итак огромная. Сейчас же все еще сложнее с учетом постоянного общественного беспокойства за его здоровье и способность исполнять свои обязанности», — заявила CNN бывшая глава аппарата Лоры Буш — супруги экс-президента США Джорджа Буша — Анита МакБрайд.

Джо Байден ушел в изоляцию после положительного результата теста на коронавирус в конце июля. Он продолжает работать дистанционно. Белый дом ежедневно сообщает, что у президента снова положительный результат. Лечащий врач президента США Кевин О’Коннор связал рецидив инфекции с лечением препаратом Paxlovid.