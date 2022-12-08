08 декабря 2022, 16:43
Байден выступит со срочным обращением после обмена Грайнер на Бута
Белый дом включил в расписание Байдена срочное обращение после обмена Грайнер на Бута
Экстренное обращение президента США Джо Байдена появилось в обновленном графике Белого дома после сообщения об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщило РИА «Новости».
Выступление Байдена запланировано на 08:30 по атлантическому времени (16:30 по московскому времени). Тема обращения не указана.
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Министерство иностранных дел России сообщило, что в Абу-Даби прошел обмен осужденного на 25 лет тюрьмы в США Виктора Бута на приговоренную к девяти годам российским судом американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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В ведомстве отметили, что власти США сначала не хотели вести переговоры об обмене Виктора Бута, но благодаря усилиям российских дипломатов его удалось вернуть домой.
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