Мир 08 декабря 2022, 16:43 Байден выступит со срочным обращением после обмена Грайнер на Бута Белый дом включил в расписание Байдена срочное обращение после обмена Грайнер на Бута РИА «Новости»

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Экстренное обращение президента США Джо Байдена появилось в обновленном графике Белого дома после сообщения об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Выступление Байдена запланировано на 08:30 по атлантическому времени (16:30 по московскому времени). Тема обращения не указана.

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Министерство иностранных дел России сообщило, что в Абу-Даби прошел обмен осужденного на 25 лет тюрьмы в США Виктора Бута на приговоренную к девяти годам российским судом американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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В ведомстве отметили, что власти США сначала не хотели вести переговоры об обмене Виктора Бута, но благодаря усилиям российских дипломатов его удалось вернуть домой.