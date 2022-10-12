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Глупая ошибка Байдена заставила американцев испугаться ядерного армагеддона — СМИ

WT: слова президента США Джо Байдена о ядерном армагеддоне вызвали резонанс

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Президент США Джо Байден, ради придания своим словам убедительности, предсказал ядерный армагеддон. Однако его заявление стало глупой ошибкой и вызвало большой общественный резонанс, сообщила газета The Washington Times.

Американцы в возрасте вспомнили давний страх перед ядерным ударом. Журналисты заявили, что теперь из-за заявления президента США о ядерной угрозе, такой же, как во времена Карибского кризиса, этот страх стал преследовать молодое поколение.

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«По мере того, как нация возвращается в прошлое и возвращается к ужасной эпохе, в которой библейское разрушение казалось неизбежным, объяснение причины должно включать глупые ошибки в руководстве со стороны самого президента», — заявили авторы статьи.

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В Белом доме попытались оправдаться за его слова. Администрация президента заявила, что Джо Байден хотел только упрекнуть Россию в безрассудной ядерной риторике, а не предупредить о реальной ядерной угрозе. Но американцы не поверили в такие объяснения.

Их беспокойство подогрел тот факт, что Минздрав закупил препарат Nplate на общую сумму 290 миллионов долларов. Его используют для лечения повреждений клеток крови после радиационного поражения.

По словам авторов статьи, американцы не могут не содрогнуться от осознания того, что Джо Байден сам поспособствовал возникновению надвигающейся угрозы.

Ядерное оружие

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