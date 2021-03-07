Байден пообещал финансово помочь большинству домохозяйств США

Сенат США утвердил меры по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Президент страны Джо Байден поблагодарил за такое решение и пообещал, что 85% американских домохозяйств получат чеки.

Байден напомнил, что жертвами пандемии коронавируса стали более полумиллиона жителей США. Разгул инфекции заставил закрыться более 400 тысяч бизнесов, из-за чего миллионы людей остались без работы. Утвержденный пакет мер позволит облегчить ситуацию, заверил глава Вашингтона.

По словам президента, выделенные деньги пойдут на увеличение производства вакцины от коронавируса. Кроме того, с их помощью власти рассчитывают активизировать вакцинацию населения, написала газета «Известия». Байден заверил, что к середине мая в США будет необходимое количество доз препаратов.

«Рассылка чеков на руки начнется в этом месяце. 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека», — отметил лидер страны.

Ранее сенат США утвердил ряд мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь за документ должны будут проголосовать в нижней палате конгресса. После этого законопроект поступит на подпись к Байдену.