Мир 09 марта 2024, 05:25 Байден упомянул Путина, Трампа и Орбана в своей речи про диктатуру Байден поместил в свою речь про диктатуру одновременно Путина, Трампа и Орбана РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден вплел в свою речь про диктатуру российского коллегу Владимира Путина, своего оппонента Дональда Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщило РИА «Новости».

На встрече с союзниками в Пенсильвании глава Штатов заявил, что имеет большой опыт общения с европейскими коллегами, поэтому хорошо знает их.

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Премьера Венгрии Байден описал как того, кто открыто выступает против демократической позиции. Американский президент обратил внимание на встречу Трампа и Орбана в Мар-а-Лаго, а потом напомнил, что венгерский политик «ищет диктатуры».

Когда глава Штатов говорил о Трампе и его связях с российским руководством, то назвал оппонента президентом США в настоящем времени.

«Дело в том, что у вас президент, который буквально пригласил Путина делать то, что он хочет с Украиной. Он думает, что Путин — сильный, порядочный человек», — сказал лидер Америки.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она отметила, что американский глава сам признался в нехватке ума.