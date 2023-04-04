Мир 04 апреля 2023, 17:12 Экономист Михаил Хазин объяснил отказ Джо Байдена лететь на коронацию Карла III

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Джо Байден сейчас находится в том положении, когда не способен управлять страной, о чем свидетельствует его отказ от поездки на коронацию британского монарха. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал экономист Михаил Хазин.

Он подчеркнул, что мероприятие было бы для США отличной возможностью продемонстрировать силу и показать, кто главный. Потому что Великобритания сейчас находится в том положении, что вполне могла бы взять на себя роль лидера.

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«По этой причине отказ Байдена приехать на коронацию Карла III по факту означает отказ США поставить Великобританию на место. Если из-за состояния здоровья Байден уже летать не может, то это означает, что пора дедушке на пенсию», — отметил эксперт.

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