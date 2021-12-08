Байден в шутку заявил, что обсуждал с Путиным журналистов

Американский президент Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным представителей прессы.

«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», — отметил глава Белого дома, указав при этом на журналистов. Его слова привело РИА «Новости».

Американские телеканалы транслировали кадры общения президента США со своим пулом.

Следом за ремаркой Байден дал развернутый комментарий о состоявшемся разговоре с Путиным, а также о своих дальнейших ожиданиях.

Главы России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались в рамках видеоконференции накануне вечером. Их разговор продлился около двух часов. После завершения переговоров представители Кремля и Белого дома отметили, что лидеры стран уделили особое внимание развитию ситуации вокруг Украины — в том числе расширению НАТО на восток, а также размещению наступательных вооружений у границ России.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину понравился онлайн-формат общения с американским коллегой.