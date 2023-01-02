Мир 02 января 2023, 01:53 Байден в феврале объявит о решении участвовать в выборах президента — СМИ Politico: Байден может в феврале объявить о решении переизбираться на пост президента США РИА «Новости»

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Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении переизбираться на пост президента в 2024 году. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Авторы статьи написали, что вероятность участия Байдена в новых выборах велика.

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«Те, кто находится в окружении президента, считают, что существует большая и растущая вероятность того, что он снова будет баллотироваться, и что объявление потенциально может быть сделано раньше, чем ожидалось», — говорится в статье.

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В газете предположили, что Байден может объявить об этом в рамках ежегодного послания президента Палате представителей и Сенату Конгресса.

Источники издания подчеркнули, что пока глава США решение не принял. Сейчас он находится в отпуске, где продолжает совещаться со своей семьей, друзьями и союзниками.

Осенью Байден заявил, что планирует участвовать в президентской гонке, но официального объявления не сделал. Он сказал, что сначала хочет посоветоваться с женой.

Байден — самый пожилой президент в истории США. В ноябре 2022 года ему исполнилось 80 лет.