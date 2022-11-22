Мир 22 ноября 2022, 22:59 Байден обсудит с семьей вопрос участия в следующей президентской гонке Белый дом: Байден обсудит с семьей вопрос участия в следующей президентской гонке РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден захотел посоветоваться со своей семьей перед принятием решения о том, участвовать ли в выборах президента в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

Как напомнила пресс-секретарь, американский лидер уже не раз говорил о своем намерении снова бороться за президентское кресло.

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«У него будет частная беседа с членами семьи. Я, разумеется, не стану рассказывать о том, как могла бы выглядеть и какой могла бы быть эта беседа. Это абсолютно точно является исключительным правом президента — провести такую беседу со своей семьей и принять решение», — сказала Жан-Пьер.

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Ранее Байден подчеркивал, что планирует участвовать в президентской гонке в 2024 году, но окончательное решение по этому вопросу примет только в 2023-м. Лидер США уточнял, что хочет обсудить свои планы с женой в период между празднованием Дня благодарения и Рождества, то есть между 24 ноября и 25 декабря.

Американскому президенту 20 ноября исполнилось 80 лет. Он является самым пожилым лидером страны в истории США.