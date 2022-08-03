Байден уважает решение Пелоси посетить Тайвань, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси отправиться на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга Кирби спросили, поддерживает ли Байден действия Пелоси. На это он ответил, что президент уважает решение спикера палаты представителей конгресса. При этом он не стал уточнять, считает ли американский лидер, что визит Пелоси на остров идет во вред интересам США.

По словам Кирби, американские власти не хотят кризиса в отношениях со своими китайскими коллегами. Визит Пелоси не является основанием для усиления напряженности между двумя странами.

«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай» — отметил представитель Белого дома.

Самолет Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа. Китай расценил ее визит как попытку вмешаться во внутренние дела страны.