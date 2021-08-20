Все их беды от Путина. США попытались переложить на Россию вину за провал в Афганистане

Путин на встрече с Байденом в Женеве настойчиво призвал отказаться от военного присутствия в Афганистане, чем и вызвал уход американцев из страны, написал Тhе Wаll Strееt Jоurnаl. Такая странная попытка переложить ответственность с США на Россию ничего, кроме недоумения, не вызывает. Но сработает ли она?

Если верить журналу, то Путин был против присутствия американских военных в регионе Средней Азии. WSJ написал, что президент России не стал сотрудничать с США и помешал их борьбе с террористическими угрозами после вывода войск из Афганистана. Россия же, по мнению американского журнала, сделала это ради сохранения своего влияния в регионе. В итоге американцы не смогли разместить свои войска в соседствующих с Афганистаном странах.

«Эта проблема усугубилась в связи с крахом в выходные афганского правительства и вооруженных сил», — гласила статья.

Откуда такая информация? The Wall Street Journal сослался на высокопоставленных американских и российских чиновников. От них журналисты узнали, что против любого военного присутствия США в Средней Азии выступила не только Россия, но и Китай.

Отказались от сотрудничества

На июньском саммите Путин и Байден действительно обсуждали вывод войск из Афганистана. Однако к выводу войск Россия не имела отношения и повлиять на американцев не могла, заявил «360» политолог Владимир Брутер. Разговоры о выходе из Афганистана начались еще при Трампе.

Аргументация по поводу того, что Путин якобы не разрешил разместить американские войска в регионе, тоже не работает. Например, в Таджикистане американцы априори не могли установить свои базы.

«Таджикистан — это член ОДКБ. Это примерно то же самое, если Россия сейчас разместит войска во Франции или Германии. Размещение войск в Узбекистане тоже невозможно, потому что это нейтральная страна. Это как разместить войска в Швеции или Финляндии», — пояснил Брутер.

Даже если бы эти страны находились в сфере влияния России, то чего конкретно ожидали от Путина? Что он возьмет и просто отдаст территории, потому что американцы попросили? Подобные размышления собеседник сравнил с маразмом.

С этим согласился и политолог Эндрю Корыбко. Он напомнил, что до публикации WSJ появлялись сообщения, что Россия предлагала США совместно использовать свои базы в Центральной Азии, но американцы отказались.

«Трудно точно сказать, что тогда обсуждалось, а что нет. Но есть общая тенденция: США преследуют односторонние решения в области безопасности в каждом регионе, где есть их военное присутствие», — заметил он.

Не исключено, что американцы проигнорировали прагматичное предложение России о совместной работе, потому что хотели иметь единоличный контроль над регионом. А теперь они пытаются перетасовать карты.

Направить гнев на Россию

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин также усомнился в правдивости заявлений издания. Да и откуда у газеты может быть такая детализация разговоров? Но ясно одно: Россию опять пытаются выставить виновником всех бед.

США привыкли находиться в роли тех, кто прав: у них всегда все здорово, и они впереди планеты всей. Провальный вывод войск из Афганистана эту картинку омрачил. Теперь властям срочно нужно найти виноватых. У себя внутри они уже все свалили на разведку. Заявили, что та ввела их в заблуждение. Теперь еще нужно найти оправдание тому, что в Средней Азии произойдет переформатирование геополитической конфигурации.

«Байден без стеснения говорит о том, что вакуум, который образовался после ухода США, будет заполнен Россией и Китаем. Следовательно, Россия работала над тем, чтобы занять это место. Они еще при Трампе подобным занимались. Запускали статьи про то, что Россия платит талибам* за каждую голову американцев», — напомнил Кошкин.

Сейчас США будут всячески пытаться «раскрыть» хищническую роль России в падении правительства Афганистана. Им важно показать себя как белых и пушистых борцов за права и свободы, а Россию — варваром и агрессором, погружающим все во мрак.

Отрицательный образ Путина

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок поддержал эту мысль. По его словам, Байдену нужно отдать должное. Он проявил политическую волю и вывел войска из Афганистана. Ни Обама, ни Трамп дальше слов никуда не ушли.

Однако это решение было очевидно непопулярным среди населения. Хватило нескольких фото из кабульского аэропорта, чтобы возмутить людей. Именно поэтому ответственность за такой поступок захотелось разделить с кем-то еще. Вот и появились внезапные новости о потенциальном давлении России на США.

По мнению Бышка, это вряд ли серьезно улучшит пиар-картинку Байдена, но попытаться все равно стоило. К тому же у Путина на Западе и так отрицательный образ — и не составит труда в очередной раз выставить его злодеем.

Политолог Корыбко убежден, что такая попытка сместить фокус будет провальной. Маловероятно, что люди попадутся на подобную уловку. Американцы собственными глазами видели, каким неудачным был вывод войск. Винить в этом Путина или кого-либо еще попросту глупо.

России на такие нападки даже не стоит реагировать. Всем очевидно, что это ложь.

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*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.