Америка продолжает подсчитывать голоса президентских выборов. И, по данным местных СМИ, Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвании с 20 выборщиками.

У Джо Байдена в этом штате 49,4% голосов, а у Трампа — 49,3%. Разница небольшая, но и это уже это дает преимущество. Пока там подсчитано 95% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал CNN.

Также в пятницу стало известно, что Байден обошел Трампа в Джорджии. Этот штат может принести ему победу.Там обработали уже 99% бюллетеней. Сейчас идет подсчет голосов, отправленных по почте.

В основном итоги президентских выборов до сих пор неизвестны из-за почты. Оказалось, что почтовая служба не смогла вовремя доставить до избирательных участков более 150 тысяч бюллетеней. Некоторые штаты могут признать эти бюллетени недействительными, так везде свои законы.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что если считать «легальные голоса», то голосование прошло в его пользу. А под нелегальными он понимает бюллетени, прибывшие по почте после окончания голосования.