Байден повеселился на похоронах Елизаветы II | 360°

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Байден повеселился на похоронах Елизаветы II

Появилось видео веселого Байдена на прощании с Елизаветой II

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Президент США Джо Байден уже прибыл в Вестминстерское аббатство, где пройдет траурная церемония в связи со смертью королевы Елизаветы II. Если большинство гостей сохраняет скорбные лица, то американский лидер улыбался. Видео этого эпизод опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

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На кадрах видно, кто Байден стоит вместе со своей супругой. В какой-то момент он повернулся к двум мужчинам, обменялся с ними парой слов и улыбнулся.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в Шотландии. Сначала попрощаться с ней дали возможность жителям Эдинбурга.

Позже гроб с королевой прибыл в Лондон. Там прощание продолжалось более четырех дней. Британцы проводили часы и даже сутки, для того чтобы прийти в Вестминстер-холл и отдать дань памяти Елизавете II.

Утром 19 сентября высокопоставленные лица собрались в Вестминстерском аббатстве для траурной церемонии. На мероприятии присутствуют также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон.

Елизавету II похоронят на территории Виндзора в Лондоне.

Джо Байден

Умерла Елизавета II

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