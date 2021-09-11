Байден удивил странным жестом на церемонии памяти жертв 11 сентября

Американский президент Джо Байден сделал странный жест во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом написал корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг в своем Twitter.

Байден во время церемонии внезапно стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Журналист не уточнил, что именно сказал американский лидер.

На опубликованном фото рядом с Джо Байденом стоят бывшие президенты США — Билл Клинтон и Барак Обама, а также их жены — Хиллари Клинтон и Мишель Обама.

Байден часто ловят на оговорках или неловких поступках. К примеру, ранее он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал Ирак с Ираном и Сирию с Ливией.

Утром 11 сентября 2001 два пассажирских самолета, которые угнали террористы, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Небоскребы разрушились. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, четвертый разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). Тогда в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

Сегодня в связи с годовщиной трагических событий в Нью-Йорке усилили меры безопасности.