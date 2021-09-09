Администрация президента США Джозефа Байдена пока не делала официального объявления, но уже уведомила некоторые страны о намерении созвать международный саммит по борьбе с пандемией коронавируса и вопросам вакцинации. Конференция должна состояться в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Об этом сообщила газета Рolitico со ссылкой на собственные источники. Среди обсуждаемых тем будут способы улучшения производства и распространения вакцин, увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в исследованиях и разработках, связанных с Covid-19. Будут подробно рассмотрены новые инициативы, направленные на прекращение пандемии.

Ожидается, что Байден сосредоточит большую часть своего выступления на ответных мерах на внутренние проблемы с ковидом. Но люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что он также подчеркнет необходимость более широкого глобального сотрудничества и призовет к работе над устранением неравенства в развивающихся странах. Пока неясно, возьмет ли на себя Вашингтон дополнительные обязательства по передаче доз вакцины за границу, хотя в последние дни эта возможность обсуждалась.

Последние восемь месяцев Белый дом постоянно говорит о намерении превратить США в «арсенал вакцин» для всего мира. Тем не менее, мировые эксперты в области здравоохранения недавно раскритиковали администрацию за то, что она не предприняла более действенных шагов, чтобы помочь развивающимся странам быстро вакцинировать трудоспособное население и наиболее уязвимые группы людей.

Западные СМИ сообщили, что США выделили более трех миллионов долларов на изучение коронавируса до пандемии. Деньги пошли, в том числе, на исследования в Уханьской лаборатории.