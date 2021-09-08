США выделили более трех миллионов долларов на изучение коронавируса до пандемии. Деньги направлялись также в институт вирусологии в Ухане.

В распоряжении издания Intercept оказалось около 900 страниц материалов на тему американского финансирования исследований в Китае.

Среди материалов были данные, что Национальные институты здоровья США в 2014–2019 годах выдавали гранты на исследование возможности передачи вируса от летучих мышей человеку.

«Исследование проводилось, чтобы узнать, какие факторы позволяли животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов среди летучих мышей в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в Китае», — сообщил Intercept.

Журналисты издания заявили, что эти документы вновь заставляют вернуться к вопросу искусственного создания вируса и утечки его из китайской лаборатории.