Байден перепутал название Мариуполя во время выступления

Очередной конфуз произошел с президентом США Джо Байденом. На этот раз он не смог вспомнить название украинского города Мариуполь. Это произошло во время его выступления в Варшаве. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь», — сказал Байден.

Главе американского государства понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название города правильно.

В том же выступлении Байден рассказал, что курс доллара США в России достиг 200 рублей. А накануне американский лидер пообещал дать возможность десантникам США оценить мужество украинцев — когда военные «окажутся там». Позднее в Белом доме в очередной раз сообщили, что США не планирует направлять военных на Украину.

Ранее во время встречи с украинскими беженцами в Варшаве Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником». Это не первое негативное высказывание американского руководителя в адрес своего российского коллеги.