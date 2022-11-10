Мир 10 ноября 2022, 07:57 Байден сообщал об отсутствии вмешательства в американские выборы Президент Байден заявил, что никто не вмешивался в промежуточные выборы США Викимедиа

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Администрация США не увидела ни одного факта вмешательства в ход прошедших промежуточных выборов в Конгресс.Такое заявление сделала американский президент Джо Байден.

«В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, [все это прошло] без какого-либо вмешательства», — сказал он во время выступления в Белом доме перед журналистами.

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Он отметил, что результаты выборов говорят о разочаровании американцев положением дел в Штатах. По его словам, избиратели показали свою обеспокоенность по вопросам общественной безопасности, роста цен и преступностью. Байден считает, что избиратели послали четкий сигнал о желании сохранить демократию и сохранить право выбора в государства. Глава Белого дома резюмировал, что последние годы стали для многих граждан страны трудными.

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Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. В результате них в Палату представителей избрались 207 республиканцев и 184 демократа, в Сенат — 49 представителей Республиканской партии и 48 представителей Демократической партии. Об этом сообщил телеканал Fox News.