10 ноября 2022, 07:57
Байден сообщал об отсутствии вмешательства в американские выборы
Президент Байден заявил, что никто не вмешивался в промежуточные выборы США
Администрация США не увидела ни одного факта вмешательства в ход прошедших промежуточных выборов в Конгресс.Такое заявление сделала американский президент Джо Байден.
«В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, [все это прошло] без какого-либо вмешательства», — сказал он во время выступления в Белом доме перед журналистами.
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Он отметил, что результаты выборов говорят о разочаровании американцев положением дел в Штатах. По его словам, избиратели показали свою обеспокоенность по вопросам общественной безопасности, роста цен и преступностью. Байден считает, что избиратели послали четкий сигнал о желании сохранить демократию и сохранить право выбора в государства. Глава Белого дома резюмировал, что последние годы стали для многих граждан страны трудными.
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Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. В результате них в Палату представителей избрались 207 республиканцев и 184 демократа, в Сенат — 49 представителей Республиканской партии и 48 представителей Демократической партии. Об этом сообщил телеканал Fox News.
США
Джо Байден
Выборы в США — 2022
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