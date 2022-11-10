10 ноября 2022, 02:43
Байден признал разочарование американцев положением дел в США
Президент США Байден признал недовольство американцев сложившейся ситуацией в стране
Президент США Джо Байден заявил, что многие граждане страны разочарованы положением дел в стране. При этом он пообещал позитивный эффект от своих инициатив, которые планируется реализовать в ближайшее время. Трансляцию выступления вели на YouTube-канале Белого дома.
«Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности… Они дали ясно понять, что все еще разочарованы», — отметил Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в Конгресс.
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По словам американского лидера, принятые им инициативы положительно проявят себя «в ближайшие месяцы».
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Во время выступления президент США заявил, что представители Республиканской партии и Дональд Трамп неоднократно задавались вопросом, «сколько раз можно подвергнуть Байдена импичменту», сообщил RT.
Также Джо Байден выразил надежду, что Владимир Путин захочет обсудить с ним обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов на серьезном уровне.
США
Джо Байден
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