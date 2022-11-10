Мир 10 ноября 2022, 02:43 Байден признал разочарование американцев положением дел в США Президент США Байден признал недовольство американцев сложившейся ситуацией в стране РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что многие граждане страны разочарованы положением дел в стране. При этом он пообещал позитивный эффект от своих инициатив, которые планируется реализовать в ближайшее время. Трансляцию выступления вели на YouTube-канале Белого дома.

«Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности… Они дали ясно понять, что все еще разочарованы», — отметил Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

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По словам американского лидера, принятые им инициативы положительно проявят себя «в ближайшие месяцы».

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Во время выступления президент США заявил, что представители Республиканской партии и Дональд Трамп неоднократно задавались вопросом, «сколько раз можно подвергнуть Байдена импичменту», сообщил RT.

Также Джо Байден выразил надежду, что Владимир Путин захочет обсудить с ним обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов на серьезном уровне.