Президент США Джо Байден должен передать российскому лидеру Владимиру Путину «жесткий сигнал» на саммите в Женеве. Это является ключевой целью для Белого дома, сообщил телеканал NBC.

Так в американской администрации хотят показать решимость в противостоянии с Россией в противовес дружеским отношениям, которые продемонстрировал экс-президент Дональд Трамп после своей первой встречи с Путиным на саммите в 2018 году.

В Белом доме также надеются, что Байден после саммита G7 и переговоров с союзниками по НАТО сумеет показать Путину «единый фронт противодействия» России.

Ранее стало известно о том, что американская сторона отказалась от идеи проводить совместную пресс-конференцию Путина и Байдена после переговоров на вилле Ла Гранж. По данным The New York Times это связано с тем, что в Белом доме живы воспоминания о провальном выступлении Трампа на общей с президентом России пресс-конференции в Хельсинки.

Российско-американский саммит пройдет в Женеве 16 июня. Планируется, что переговоры Путина и Байдена пройдут сначала в узком формате, а потом с участием членов правительственных делегаций.