Мир 20 марта 2024, 04:13 Байден со второй попытки «исключил» Москву из списка городов с дешевыми лекарствами Байден перечислил города с дешевыми лекарствами, исключив Москву РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден вычеркнул Москву из импровизированного списка городов с лекарствами дешевле, чем в Штатах. При второй попытке он добавил туда американские города, сообщило РИА «Новости».

В начале марта Байден «случайно» пригласил американцев посетить Москву. Глава Белого дома при перечислении городов, где лекарства дешевле, чем в США, в список из Торонто и Берлина добавил Москву.

Реклама

В среду на мероприятии в Лас-Вегасе американский президент повторил попытку.

«Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки», — заявил Байден и добавил, что достанет там лекарства на 40-60% дешевле, «чем здесь». Он заявил, что «это неправильно».