16 апреля 2024, 02:40
Байден снова оконфузился, поблагодарив «народ Чехословакии» за поддержку Украины
Байден поблагодарил народ Чехословакии за поддержку Украины
Американский президент Джо Байден на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поблагодарил «народ Чехословакии» за поддержку Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии», — заявил глава Белого дома.
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Байден поправил сам себя, добавив «Чешскую Республику». Американский лидер поблагодарил чешского премьера за помощь Украине, в том числе предоставленные ВСУ артиллерийские снаряды. Байден в очередной раз публично заявил, что конгресс должен согласовать закон о дополнительном финансировании Украины.
О нерасторопности конгресса говорил и представитель Пентагона Патрик Райдер. Он заявил, что Украине нужны системы ПВО, но США не могут их предоставить. Райдер также отметил, что российская армия достигла значительных успехов на поле боя.
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