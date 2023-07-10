Мир 10 июля 2023, 21:35 Байден прилетел в Литву на саммит НАТО и потерялся в аэропорту FP: Байден прилетел в Вильнюс для участия в саммите НАТО и потерялся в аэропорту РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден прилетел в Вильнюс на саммит Североатлантического альянса и потерялся в аэропорту. Видео с конфузом опубликовало агентство France-Presse.

«Борт № 1 приземлился в литовской столице, в которой лидеры Атлантического альянса, состоящего из 31 члена, собираются на двухдневную встречу», — уточнили журналисты.

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Главе Штатов понадобилась помощь президента Литвы Гитанаса Науседа. Политик помог сориентироваться американскому коллеге в пространстве. Борт № 1, к которому доставили трап, примерно 15 минут простоял с открытыми дверями. Потом в них появился лидер США в темных очках.

Байден сначала недолго побеседовал с литовским коллегой, а потом направился к сотрудникам посольства США и членам их семей. С работниками политик говорил около 20 минут, а затем кортеж американского главы уехал из аэропорта.

Это уже второй раз, когда глава Белого дома посетил Литву. Последний визит в это государство он совершил в 2002 году вместе с действующим тогда президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Ранее король Великобритании Карл III встретил Бадейна в Виндзорском замке. У президента и британского монарха было запланировано общение и чаепитие.