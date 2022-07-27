Байден вылечился от ковида

Тест американского президента Джо Байдена на коронавирус показал отрицательны результат, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор. Глава Белого дома прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции, но продолжит носить маску, когда рядом будут другие люди.

«Вчера вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат. Учитывая данное обнадеживающее развитие событий, президент прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции», — уточнил О’Коннор.

Врач сообщил, что президент в течение пяти дней принимал назначенный ему препарат, симптомы свидетельствуют об улучшении состояния. Однако глава государства намерен носить медицинскую маску в присутствии других людей. Байдена и далее будут проверять на коронавирус, отметил лечащий врач.

Тест на коронавирус американского лидера показал положительный результат 21 июля. Байдена направили на изоляцию и прописали ему курс лечения.