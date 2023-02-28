Мир 28 февраля 2023, 18:32 Байден решил восстановить раздел закона о слежке за иностранцами вне США Белый дом: Байден хочет восстановить раздел закона об электронной слежке за иностранцами White House

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Администрация президента США Джо Байдена поддержала решение восстановить раздел 702 американского закона о слежке. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан опубликовал заявление на сайте Белого дома.

Речь идет о пролонгации срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки иностранцев. Документ позволяет проводить электронное наблюдение за гражданами других государств за пределами США. Поводом для слежки может стать подозрение в терроризме.

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Салливан обратил внимание, что необходимо сохранить этот важнейший инструмент защиты США.

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«Администрация <…> решительно поддерживает продление срока действия конгрессом секции 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой, которая является крайне важной с точки зрения сбора разведданных», — уточнили в заявлении.

В конце января Америку уличили в глобальной слежке.